Keçiören'deki buz pateni pistine beklenenin üstünde ilgi - Son Dakika
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Keçiören'deki buz pateni pistine beklenenin üstünde ilgi

28.03.2022 11:07
Keçiören'deki buz pateni pistine beklenenin üstünde ilgi

Ankara Keçiören'de kısa süre önce açılışı yapılan Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ankara Keçiören'de kısa süre önce açılışı yapılan Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Keçiören Belediyesi bünyesinde ilçedeki Ovacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren buz pateni pisti Özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Pist, pazartesi hariç diğer günlerde 4-18 yaş grubu çocuklar ve gençler için ücretsiz hizmet veriyor. Saat 10.00-19.00 arası açık olan tesiste 1 saatlik seanslar oluşturularak herkesin eşit hizmet alması sağlanıyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanlar da Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz veriliyor. Buz pateni pistinin bulunduğu 5 bin metrekarelik alanda aynı zamanda tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanları bulunuyor.

"Ankara'nın dört bir yanından gelen çocuklarımız ve gençlerimiz faydalanıyor"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'nde kayak yapan çocukları ziyaret etti. Ücretsiz hizmet veren pistin yoğun ilgi gördüğünü belirten Altınok, "Ahmet Çalık Buz Pateni Pistimize beklediğimizin çok üstünde bir ilgi var. Ücretsiz olan bu tesisimizden Ankara'nın dört bir yanından gelen çocuklarımız ve gençlerimiz faydalanıyor" dedi. - ANKARA

Keçiören'deki buz pateni pistine beklenenin üstünde ilgi
Keçiören'deki buz pateni pistine beklenenin üstünde ilgi
Keçiören'deki buz pateni pistine beklenenin üstünde ilgi

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Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi, Pazartesi, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Keçiören'deki buz pateni pistine beklenenin üstünde ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keçiören'deki buz pateni pistine beklenenin üstünde ilgi - Son Dakika
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