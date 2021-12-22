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Keçiören'e olimpiyat standartlarında buz pateni pisti - Son Dakika

Keçiören'e olimpiyat standartlarında buz pateni pisti

22.12.2021 14:36
Keçiören'e olimpiyat standartlarında buz pateni pisti

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi'nde inşasına devam edilen buz pateni pistinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi'nde inşasına devam edilen buz pateni pistinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi'nde inşasına devam edilen buz pateni pistinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Önümüzdeki aylarda hizmete açılacak pistin bir belediye tarafından yaptırılan ilk 'kalıcı buz pateni pisti' olma özelliği taşıdığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ovacık Mahallemizde özel nanoteknoloji blackout branda ile kaplanacak olan tesisimizin pisti 'doğal buz' özelliğiyle dünya olimpik buz pateni pisti sistemi ile aynı standartlara sahip olacak. Türkiye'de belediye eliyle kalıcı olarak yapılan ilk dome çadırlı buz pistini de şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Buz pateni pistinin Ovacık'taki 5 bin metrekarelik spor kompleksinin içinde yer alacağını ve 300 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacağını da söyleyen Altınok, "Her seansta 70 kişinin faydalanabileceği tesisimiz hazırlık alanı ve buz pistinin bulunduğu 2 bölümden oluşacak. 50 metrekarelik ilk bölümde sporcularımız kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlayacaklar. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alacak. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pistimiz 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunacak. Rüzgar ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist aynı zamanda sporculara güvenli bir ortam sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Buz pistinin inşa edildiği 5 bin metrekarelik spor kompleksinde tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanlarının yapımı da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. - ANKARA

Keçiören'e olimpiyat standartlarında buz pateni pisti
Keçiören'e olimpiyat standartlarında buz pateni pisti
Keçiören'e olimpiyat standartlarında buz pateni pisti
Keçiören'e olimpiyat standartlarında buz pateni pisti
Keçiören'e olimpiyat standartlarında buz pateni pisti

Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi, Turgut Altınok, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Keçiören'e olimpiyat standartlarında buz pateni pisti - Son Dakika Spor


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