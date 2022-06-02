Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu'na yeni halı saha - Son Dakika
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Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu'na yeni halı saha

02.06.2022 16:24
Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu'na yeni halı saha

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Toygar Börekçi Ortaokulu'na halı saha inşa edildi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Toygar Börekçi Ortaokulu'na halı saha inşa edildi. Halı sahanın açılışı Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Toygar Börekçi Ortaokulu'na inşa edilen halı sahanın açılışı Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Başarılı olanlar inanan ve çok çalışanlardır"

Başkan Altınok açılış öncesinde okul bahçesinde düzenlenen törende öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Çok çalışmalısınız. Başarılı olanlar inanan ve çok çalışanlardır. Cumhurbaşkanımız da bir Anadolu çocuğuydu. Bir taraftan okuyor bir taraftan çalışıyordu. Daha sonra bir kaptanın çocuğu olarak cumhurbaşkanı oldu. Tabi inanarak oldu. Sizler de çok çalışacak asla yalan söylemeyeceksiniz. Dürüst olacağız. Ailelerinize ve çevrenize karşı sayılı olacak, milli ve manevi değerlerinize sahip çıkacaksınız" dedi.

Altınok, gelecekte burada bulunan öğrencilerin arasından bir Keçiören Belediye başkanı çıkması temennisini paylaşarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gün gelecek aranızdan cumhurbaşkanları, bakanlar, milletvekilleri çıkacak. Tabi aranızdan Keçiören'e bir belediye başkanı çıksın. Keçiören'in bu kadar güzel olmasının nedeni benim de Keçiören'in çocuğu olmamdan ileri gelmektedir. Şehrimizi tanıyor ve biliyoruz çünkü. Ama biz çocukken Gençlik Parkı'na ya da Kuğulu Park'a giderdik. Ama gün geldi Ankara'daki bu durum tersine döndü. Keçiören'deki güzellikler başka yerde yok. Estergon Kalesi, lunapark, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, buz pateni pisti, teleferik, Atatürk Botanik Bahçesini yaptık. Cumhuriyet Kulemizin de yapımına devam ediyoruz. Ayrıca Keçiören bir park cennetidir. İlçemizde yüzme havuzu ve aqua parklarımız var. Ankara'da hiçbir belediyenin aqua parkı yoktu, Keçiören'e ilk biz yaptık. Ortaokul yıllarımızda okulumuzun karşısında bakkal vardı. Yanındaki boş alanda maç yapardık. Halı sahamız yoktu. Gecekondular vardı."

"Teknoloji, bilim, bilgi ülkemizin geleceği için çok önemli"

Keçiören Belediye Başkanlığı görevine gelmesiyle birlikte diğer yerel yönetimlerin de eğitime destek noktasında önünü açtıklarını belirten Altınok, "Teknoloji, bilim, bilgi ülkemizin geleceği için çok önemli. Bunun temelinde eğitimdir. Türkiye'de ilk defa okulların kapısından giren belediyeyiz. Okullarımıza özellikle kütüphane ve kitap konusunda önemli hizmetler veriyoruz" diye konuştu.

Altınok konuşmasının ardından AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, belediye meclis üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kurdele keserek halı saha açılışını yaptı. Keçiören Belediyesi yeni halı saha inşasının yanı sıra okulun lavabolarını yeniledi ve okul bahçesini baştan sona asfaltlayarak çocuk oyun alanlarının çizimini de yaptı. - ANKARA

Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu'na yeni halı saha
Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu'na yeni halı saha
Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu'na yeni halı saha
Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu'na yeni halı saha
Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu'na yeni halı saha
Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu'na yeni halı saha

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Keçiören, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiören Toygar Börekçi Ortaokulu'na yeni halı saha - Son Dakika


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