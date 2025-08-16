Keçiörengücü 0-0 İstanbulspor: Ağçay Açıklamalarda Bulundu

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, İstanbulspor müsabakasının ardından, "Oyun üstünlüğünü aldık, fiziksel üstünlük bizdeydi ama sonuca gidemedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay açıklamalarda bulundu. Ağçay, "İki takımın oyuncularını da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Oyunun içine gelecek olursak, ilk yarısı birazcık onların da pozisyon bulduğu, bizim de pozisyon bulduğumuz ama sonuca gidemediğimiz yarı oldu. İkinci yarı oyun üstünlüğünü aldık, fiziksel üstünlük bizdeydi ama sonuca gidemedik. Önemli olan burada galip gelmek istiyorduk ama sonuçta oynadığınız rakip de İstanbulspor. Son senelerinde hep başarı var. Bir üst lige çıkmış, final oynamış, oyun kültürü olan bir takım. O yüzden yenilmediğimiz için, gol yemediğimiz için de mutluyuz. Galip gelecek oyunu ikinci yarı sahaya yansıttık ama skora yansıtamadık, bundan dolayı üzgünüz. Hakemlere sadece şunu söylemek istiyorum, özellikle orta hakeme. Genel anlamda bütün hepsi ciddi anlamda iyi bir maç yönettiler ama rakibin inanılmaz taktik faullerine karşı etkisiz kaldılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunu daha güçlü hale getirerek hedeflediğimiz yerde olmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA