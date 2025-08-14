Keçiörengücü Barış Alper Yılmaz için yüzde 20 pay istiyor - Son Dakika
Keçiörengücü Barış Alper Yılmaz için yüzde 20 pay istiyor

Keçiörengücü Barış Alper Yılmaz için yüzde 20 pay istiyor
14.08.2025 16:18
Başkan Tahiroğlu, Galatasaraylı Barış Alper'in transferinde 20'lik pay istemediklerini açıkladı.

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın olası transferiyle ilgili, "Düşüncemiz yüzde 20'lik payımızı almak yönünde." dedi.

Sezona galibiyetle başlayan başkent ekibinin başkanı Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine, Galatasaray ile yaptığı anlaşmada Barış Alper Yılmaz'ın olası transferinde yüzde 20'lik paya sahip olduklarını söyledi.

Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını aktaran Tahiroğlu, "İki yıldır Barış'ın satılabileceği konuşuluyor. Geçen sene de bu konu epey gündem oldu ama Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için 'Satıştan yüzde 20'lik hakkınızı alalım.' şeklinde bir teklif gelmedi. Bundan sonra gelir mi bilemiyorum. Eğer bir teklif gelirse bizim pozisyonumuz ne olur, onu o zaman değerlendiririz. Şu anki düşüncemiz yüzde 20'lik payımızı almak yönünde. Ancak tabii ki Galatasaray çok büyük bir camia. İki kulüp arasında görüşülerek neticeye vardırılabilecek bir mesele olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Barış Alper 50 milyon avro eder"

Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın çok değerli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize sorarsanız Barış Alper 50 milyon avro eder ama bizim söylememizle olmuyor. Barış, bana göre çok yetenekli ve kaliteli bir futbolcu. Kişiliği de aynı şekilde. İnşallah hem Galatasaray hem kendisi hem de bizim için hayırlı bir sonuç olur. Üç tarafın da kazanacağı bir süreç olmalı. Yani Galatasaray da Keçiörengücü de Barış da bu işten para kazansın. Tabii ki Barış'ın satılmasından ziyade kendisinin ne istediği de önemli. Ancak profesyonel düşünmek zorundayız. En doğru teklif en doğru zamanda yapıldığında Galatasaray'ın da buna 'hayır' diyeceğini tahmin etmiyorum. Dediğim gibi, bugüne kadar bize resmi bir teklif gelmedi ama aracılar vasıtasıyla bazı yoklamalar oldu. Eğer bu durum ciddileşirse yönetim kurulumuzla görüşüp bir karar veririz."

Kaynak: AA

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, ankara, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiörengücü Barış Alper Yılmaz için yüzde 20 pay istiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Keçiörengücü Barış Alper Yılmaz için yüzde 20 pay istiyor - Son Dakika
