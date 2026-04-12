Keçiörengücü Beraberliğiyle Üzgün

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Serikspor ile 0-0 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, maçı kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Koşukavak, karşılaşmanın tek yönlü geçtiğini, rakibin tamamen savunma odaklı oynadığını ifade etti.

Rakibin 5-4-1 sistemiyle kalenin önünde yoğun bir savunma yaptığını dile getiren Koşukavak, "Tamamen bir puan almak için oynayan bir rakibe karşı mücadele ettik. Oyun bizim kontrolümüzdeydi ancak bu tür maçlarda kilidi açacak golü bulmanız gerekiyor. Golü bulamayınca rakip oyunun içinde kalıyor. Çok sayıda hücum girişimimize rağmen sonuca ulaşamadık. Play-off hattındaki avantajlarımızı artırmak istedik ancak başaramadık. Üzgünüz." diye konuştu.

Hakem yönetimi ve oyunun süresiyle ilgili eleştirilerde de bulunan Koşukavak, "Topun oyunda kalma süresini artırmamız gerekiyor. Maç boyunca zaman geçirmeye yönelik çok fazla aksiyon vardı. Bunları yıllardır söylüyoruz ama değişen bir şey olmuyor." dedi.

Serikspor cephesi

Serikspor Teknik Direktörü Branimir Petrovic, karşılaşmada iki farklı hedefe sahip iki takımın mücadele ettiğini vurguladı.

Keçiörengücü'nün topa daha fazla sahip olduğunu ancak oyunun kontrolünü kendi planlarına göre yönlendirdiklerini savunan Petrovic, "Bugün sahada karakterli bir takım gördük. Eğer bunu daha önce gösterebilseydik daha fazla puanımız olabilirdi. Belki bu maçtan 3 puanla da ayrılabilirdik ancak futbol böyle bir oyun. Bugün kimse galibiyeti hak etmedi, bu yüzden sonuç 0-0." değerlendirmesinde bulundu.