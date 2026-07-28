Keçiörengücü Fofana\'yı Kadrosuna Kattı

Ankara Keçiörengücü, son olarak Iğdır FK forması giyen ve serbest statüde bulunan 34 yaşındaki futbolcu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 1 Temmuz'dan bu yana serbest statüde bulunan 34 yaşındaki futbolcu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı. Son olarak Iğdır FK forması giyen tecrübeli futbolcu, kariyerini 2017 yılından bu yana Türkiye'de sürdürüyor. Fildişi Sahilli oyuncu daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Samsunspor, Manisa FK ve Iğdır FK'da görev yaptı.

Türkiye kariyerinde toplam 309 resmi karşılaşmaya çıkan Fofana, 44 gol ve 44 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, Konyaspor formasıyla 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Yeni Malatyaspor ile de 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4 karşılaşmada görev alarak Avrupa kupalarında da forma giyme başarısı gösterdi.