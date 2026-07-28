Keçiörengücü Fofana'yı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keçiörengücü Fofana'yı Kadrosuna Kattı

Keçiörengücü Fofana\'yı Kadrosuna Kattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Keçiörengücü, serbest futbolcu Moryke Fofana'yı transfer etti. Tecrübeli oyuncu Türkiye'de oynadı.

Ankara Keçiörengücü, son olarak Iğdır FK forması giyen ve serbest statüde bulunan 34 yaşındaki futbolcu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 1 Temmuz'dan bu yana serbest statüde bulunan 34 yaşındaki futbolcu Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı. Son olarak Iğdır FK forması giyen tecrübeli futbolcu, kariyerini 2017 yılından bu yana Türkiye'de sürdürüyor. Fildişi Sahilli oyuncu daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Samsunspor, Manisa FK ve Iğdır FK'da görev yaptı.

Türkiye kariyerinde toplam 309 resmi karşılaşmaya çıkan Fofana, 44 gol ve 44 asistlik performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, Konyaspor formasıyla 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Yeni Malatyaspor ile de 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4 karşılaşmada görev alarak Avrupa kupalarında da forma giyme başarısı gösterdi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiörengücü Fofana'yı Kadrosuna Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1’de foto muhabiri oldu Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu
Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı
İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump’ı hedef aldı İsrailli Bakan Ben-Gvir bu kez Trump'ı hedef aldı
CHP’den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan
Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece Şanlıurfa’da kavurucu sıcak: 48 derece
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
14:08
Özel’den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın
13:30
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
13:22
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu Dünyanın en değerli şirketi değişti
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 14:49:38. #7.12#
SON DAKİKA: Keçiörengücü Fofana'yı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.