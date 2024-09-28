Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni Yendi

Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Akarsu, Seyfettin Ünal, Yusuf Susuz
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Etebo, Mikail Okyar (Dk. 71 Nalepa), Yasin Güreler (Dk. 52 Fıratcan Üzüm), Mete Kaan Demir (Dk. 71 Sami Gökhan Altıparmak), Amilton (Dk. 26 Buğra Çağıran), Djitte
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Erkam Develi, Diouf (Dk. 75 Abazaj), Halil Can Ayan (Dk. 75 Oğuzhan Ayaydın), Rroca (Dk. 60 Recep Taşbakır), Camara (Togui), Uğur Kaan Yıldız
Gol: Dk. 43 Diouf (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 76 Recep Taşbakır, Dk. 84 Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü), Dk. 89 Alperen Babacan, 90+6 Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği)
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
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