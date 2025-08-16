Keçiörengücü - İstanbulspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
Keçiörengücü - İstanbulspor 0-0 Berabere Kaldı

Keçiörengücü - İstanbulspor 0-0 Berabere Kaldı
16.08.2025 19:09
Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Dijlan Aydın kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Emir Kaan'ın ortasında ön direkte Loshaj'ın şutunda kaleci Mehmet Erdoğan topu kornere çeldi.

23. dakikada Ali'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Erkan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

55. dakikada Roshi'nin sağ kanattan kafa pasında ceza sahası içinde Fernandes'in şutunda kaleci İsa topu kornere gönderdi.

70. dakikada Rroca'nın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten dışarı çıktı.

81. dakikada Ezeh sol kanattan ortasında arka direkte Roshi'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

85. dakikada Dijlan Aydın, Rroca'ya yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında katıldı.

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Davut Çelik, Kürşathan Akın, Çağrı Yıldırım

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Oğuzhan Çalışkan, Mexer (Abdullah Çelik dk. 43), Ali Dere, Roshi, Erkam Develi, Halil Can Ayan (Rroca dk. 61), İbrahim Akdağ (İshak Karaoğul dk. 90+1), Ezeh (Ofori dk. 90+1), Fernandes (Ali Akman dk. 82)

Yedekler: Abdullah Çelik, Rroca, Ali Akman, Hakan Bilgiç, Haqi, Recep Taşbakır, İshak Karaoğul, Süleyman Luş, Ofori, Aykut Özer

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

İstanbulspor: İsa Doğan, İzzet Erdal, Ali Şahin Yılmaz, Ologo, Duhan Aksu (Yusuf Ali Özer dk. 58), Yunus Bahadır (Özcan Şahan dk. 58), Vorobjovas, Loshaj (İsa Dayaklı dk. 67), Dijlan Aydın, Mamadou (Krstovski dk. 46, Vefa Temel dk. 90), Emir Kaan Gültekin (Sambissa dk. 77)

Yedekler: Fatih Tultak, Sambissa, Vefa Temel, Özcan Şahan, Alp Tutar, Ertuğrul Sandıkçı, Yusuf Ali Özer, Krstovski, İsa Dayaklı, Mustafa Sol

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Kırmızı kart: Dijlan Aydın (dk. 85) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Rroca, Abdullah Çelik, Erkam Develi (Keçiörengücü), Mamadou, Ali Şahin Yılmaz, Özan Şahan (İstanbulspor) - ANKARA

