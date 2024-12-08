Stat: Aktepe
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Reşit Güngör
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül (Dk. 87 Traore), Ali Dere, Camara (Dk. 87 Yılmaz Basravi), Rroca (Dk. 75 Orhan Nahırcı), Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın, Dembele (Dk. 64 Togui), Diouf (Dk. 64 Görkem Bitin)
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 75 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Dk. 82 Ologo), Duhan Aksu (Dk. 46 Coly), Kubilay Sönmez (Dk. 75 Abdullah Dijlan Aydın), Vorobjovas, Sambissa, Kerem Şen (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), Loshaj, Emir Kaan Gültekin
Goller: Dk. 22 Erkam Develi, Dk. 36 Fatih Tultak (Kendi kalesine) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 61 Fatih Tultak (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Özcan Şahan, Dk. 63 Loshaj, Dk. 74 İsa Doğan, Dk. 90+2 Abdullah Dijlan Aydın (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 49 Diouf (Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü, İstanbulspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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