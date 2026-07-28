Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Moryke Fofana'yı transfer etti.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Moryke Fofana ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Moryke Fofana ile anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Fofana'ya kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK kadrosunda yer alan 34 yaşındaki Fofana'nın, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Keçiörengücü ile anlaşmaya vardığı açıklandı.