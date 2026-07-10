Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Junior ile sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Jefferson Junior ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. - ANKARA
Son Dakika › Spor › Keçiörengücü'nden Jefferson Junior Transferi - Son Dakika
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