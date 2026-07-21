Keçiörengücü'nden Sağlık Sponsorluk Anlaşması - Son Dakika
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Keçiörengücü'nden Sağlık Sponsorluk Anlaşması

Keçiörengücü\'nden Sağlık Sponsorluk Anlaşması
21.07.2026 13:12
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Keçiörengücü, Ankara Uluslararası Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Ankara Uluslararası Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Keçiörengücü Macunköy Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkan Vekili Serkan Bedirhanoğlu, Ankara Uluslararası Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Deniz Canbeyli ile başhekim Meriç Çırpar katıldı.

Kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, anlaşmanın detaylarına ilişkin, "Bir yıllık süreç olacak. Paradan ziyade kulübün tüm sağlık işlemlerini hastanemiz karşılayacak. Bunun rakam olarak bir değeri yok. Kulüp çalışanlarının, futbolcuların sağlık masraflarını hastanemiz karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Ligde yine play-off hedeflediklerini aktaran Tahiroğlu, transfer çalışmalarına ilişkin gelen soruya, "Kenar forvet oynayabilecek bir futbolcu alacağız. Tahminim onu da aldığımız zaman transferimiz noktalanacak. Stoperimiz Oğuzcan'a (Çalışkan) Süper Lig'den bir teklif var. Rakamsal olarak bir yere geldik ama bu sene vermeyi düşünmüyoruz. Yaşı genç, talipleri de fazla. (Francis) Ezeh'e de yurt dışından teklifler vardı ama kendisi yurt dışına gitmek istemiyor. Ona İsrail'den teklifler vardı." yanıtını verdi.

Hastane olarak 2025 yılı Aralık ayında hizmete başladıklarını dile getiren İbrahim Deniz Canbeyli ise, "Ankara Keçiörengücü, Ankara'nın güzide kulübü. Geçen sene play-off ile Süper Lig hedefine çok yaklaşan bir kulübümüz. Bu konuda hem başkanımıza hem de Keçiören'imize destek olmak için sponsorluk anlaşması yapmak üzere burada toplandık. Hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Törenin ardından Tahiroğlu, Canbeyli'ye üstünde ismi yazılı forma takdim etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiörengücü'nden Sağlık Sponsorluk Anlaşması - Son Dakika

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