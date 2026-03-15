Keçiörengücü'nden Sarıyer Mağlubiyeti Değerlendirmesi

15.03.2026 18:39
Yalçın Koşukavak, Sarıyer yenilgisinin play-off için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Sarıyer mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, kötü oynayarak play-off için önemli bir avantajı yitirdiklerini ancak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk olduğu Sarıyer'e 3-1 mağlup etti. Müsabakının ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, değerlendirmelerde bulundu. Koşukavak, "Zor bir maç oynayacaktık. Sarıyer'in alt sıralardan kurtulmak için konsantrasyonu yüksek olacağını biliyorduk. Biz konsantrasyon sağlayamadık. Oyuna kötü başladık, kötü sonlandırdık. Kazansaydık play-off için büyük avantaj yakalayacaktık. Ama bireysel ve takım performansı olarak sezonun en kötü maçını oynadık. Toparlanacağız. Play-off hedefimizi sürdürebileceğimiz yere kadar sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

