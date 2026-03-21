Keçiörengücü\'nden Tarihi Galibiyet

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiörengücü, Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti. Koşukavak, maç sonrası oyuncularını övdü.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Adana Demirspor müsabakasının ardından, "Bizim açımızdan böyle maçlara konsantre olmak kolay oluyor ama oyuncularım sağ olsunlar rakipten bağımsız ciddiyette oynadılar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Kazanmamız açısından önemli bir maçtı. 2 haftadır Sakaryaspor ile içeride berabere kaldık. Deplasmanda bir mağlubiyet aldık. Milli araya girerken 3 puan yukarıda kalmamız açısından önemliydi. Rakip Adana Demirspor, maalesef ülkenin önemli futbol anlamında mihenk taşı olan kulüplerin yaşadığı bir durumu yaşıyor. Genç oyuncuları vardı. Zaten ligdeki durumları da ortada. Bizim açımızdan böyle maçlara konsantre olmak kolay oluyor ama oyuncularım sağ olsunlar rakipten bağımsız ciddiyette oynadılar. Böyle bir skor oldu. Bu milli ara bizim için çok önemli. Kadro değerliğimiz açısından formsuz oyuncularımız birkaç sakat oyuncumuz var. Bizim maçımız da tam zamanında geldi, toparladık. Kalan 6 maçta play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Adana Demirspor da inşallah eski günlerine döner diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 19:11:09. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.