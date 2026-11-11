Keçiörengücü'ne yenilen Manisa FK'da Toure, Pendikspor maçında cezalı oldu - Son Dakika
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Keçiörengücü'ne yenilen Manisa FK'da Toure, Pendikspor maçında cezalı oldu

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Keçiörengücü\'ne yenilen Manisa FK\'da Toure, Pendikspor maçında cezalı oldu
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Trendyol 1'inci Lig'de Manisa FK, deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek düşme hattına girdi. 90 dakika oynadığı maçın bitiş düdüğü sonrası sarı kart gören 34 yaşındaki Malili ön libero Birama Toure, cezalı olduğu için 22 Kasım'da Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek düşme hattına giren Manisa FK'da 34 yaşındaki Malili ön libero Birama Toure, 90 dakika forma giydiği maçın bitiş düdüğünün ardından gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu sezon görev yaptığı 14 müsabakada 13 kez ilk 11'de yer alan Toure, bin 172 dakika oyunda kaldı. Takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Malili futbolcu, 22 Kasım'da iç sahada oynanacak Pendikspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA
PendiksporTrendyolManisaFutbolSporSon Dakika

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