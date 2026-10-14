Keçiörengücü'nün hocası Korkmaz, Iğdır FK beraberliğinde taktiksel istikrarı önemsedi - Son Dakika
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Keçiörengücü'nün hocası Korkmaz, Iğdır FK beraberliğinde taktiksel istikrarı önemsedi

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Keçiörengücü\'nün hocası Korkmaz, Iğdır FK beraberliğinde taktiksel istikrarı önemsedi
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, milli takım dönüşü haftada 3 maç oynanan dönemlerde mental ve taktiksel istikrarın önemine dikkat çekti, takımını tebrik etti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Iğdır FK müsabakasının ardından, "Bu tip dönemlerde hem mental istikrarı korumak çok önemli hem de taktiksel istikrarı korumak çok önemli" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Rakip takım Iğdır FK, lige hem tempolu oyunuyla, özellikle ligin maçlarının ilk yarısını çok tempolu oynayan bir takım. Bu maça hazırlanırken, bir de milli takım dönüşünde bir haftada 3 maçın oynanacağı dönemlerde aslında maçlar çok sürpriz sonuçlara da açık maçlar oynanıyor. Çünkü hem fiziksel hem mental yorgunluk, bu dakikaya kadar oynanan maçlara baktığınız zaman sürpriz skorlar oluyor hem skor anlamında hem de kazanan takım anlamında. Bu yüzden bu tip dönemlerde hem mental istikrarı korumak çok önemli hem de taktiksel istikrarı korumak çok önemli. Bugün maçın başından sonuna kadar taktiksel istikrarı koruyan bir Keçiörengücü vardı sahada. İlk yarı daha denk bir maç ama ikinci yarı, özellikle ikinci yarının tamamında maça ağırlığımızı koyduk. Futbolda bu tarz maçlar oynanabiliyor. Yani Wellington'un, Roshi'nin ve Nabian'ın kaçırdığı üç tane golü herhalde antrenmanda kaçırsak kendi aramızda bunun esprisini yaparız ama buna çok takılmıyorum. Genel anlamıyla bugün taktiksel disipline bağlı kalan ve hem ilk 11 oynayan hem de sonradan giren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir antrenörü en çok mutlu edecek şey, çalışılan şeyin sahada bu denli uygulanmasıdır. Bence bu anlamda bunu başaran, burada birincil etken futbolcu arkadaşlar. Onları tebrik ediyorum. Aynı bu taktiksel disiplini bundan sonraki maçlarda, sezonun tamamında korursak hayal ettiğimiz güzel bir şey var, bu kulübün yıllardır hak ettiği, o noktaya ulaşırız diye düşünüyorum. Bu tarz taktiksel maçlar oynamaya alışmamız gerekiyor ve bunu çok iyi yaptık. Bundan sonra devam ettirirsek eğer hem izleyenlere güven veren -ki bu çok önemli, izleyenlere güven veren hem de bu hep bahsettiğimiz, kulübün sahada inatçı, pes etmeyen ve rakiplerin özellikle oynarken daha çok çekindiği bir takım olma kimliğini rahatlıkla oluşturabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Osman Zeki KorkmazMilli TakımTrendyolAnkaraFutbolIğdırSporSon Dakika

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