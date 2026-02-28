Keçiörengücü ve Amed 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
Keçiörengücü ve Amed 2-2 Berabere Kaldı

28.02.2026 23:46
Yalçın Koşukavak, sahada gösterdikleri performansla her puanın değerli olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak, iki takım için de önemi yüksek bir karşılaşma oynadıklarını, kazanılan her puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koşukavak, sakatlıklar ve kadrolarının sınırlı olması nedeniyle zorlandıklarını kaydetti.

Müsabakada çok ciddi bir performans ortaya koyduklarını anlatan Koşukavak, "Ancak bazen futbol böyle. Oynadığınız oyunun karşılığını alamıyorsunuz. İlk yarıda çok fazla pozisyon harcadık. Devreye 3-0 ya da 4-0 önde girebileceğimiz bir maçta 2-1 geride girdik. Bu da bizi demoralize etti." dedi.

Geçen hafta Pendikspor deplasmanında alınan galibiyetin ardından bu maçı da kazanmak istediklerini vurgulayan Koşukavak, "Çok istediğimiz bir galibiyetti, çok yaklaştık. İlk yarıda oyun net şekilde kopabilirdi. Olmadı, bir puanla ayrıldık. Her puan çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal: "Her maçı kazanabilecek bir takımımız var"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını söyledi.

Maçı iki devre halinde değerlendiren Bakkal, ilk yarıda rakibe daha fazla pozisyon verdiklerini belirterek, "Rakibin uzun toplarla etkili olacağını biliyorduk. Buna önlem almaya çalıştık ancak ilk yarıda pozisyonlar verdik. Buna rağmen devreyi 2-1 önde bitirdik." diye konuştu.

İkinci yarıya orta saha değişikliğiyle başladıklarını ve bunun olumlu sonuç verdiğini aktaran Bakkal, bu bölümde kalelerinde ciddi pozisyon görmediklerini ifade etti.

Yedikleri golün yan toptan geldiğini hatırlatan Bakkal, "İkinci yarıda iyi oynadığımız, hem önde olduğumuz hem de pozisyon vermediğimiz bir bölümde kornerden talihsiz bir gol yedik. Bu bir maraton. Her maçı kazanabilecek bir takımımız var. Amed'in camiasına, taraftarına ve oyuncularına yakışan şampiyonluktur. Toparlanacağız, puan kaybına tahammülümüz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

