Keçiörengücü ve Serikspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
Keçiörengücü ve Serikspor 0-0 Berabere Kaldı

Keçiörengücü ve Serikspor 0-0 Berabere Kaldı
12.04.2026 21:27
Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, evinde Serikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Serikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Ali Dere'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Abdullah'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

39. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahasına yaptığı ortada Roshi'nin şutunda top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada Serikspor savunmasının hatasında topla buluşan Roshi'nin kaleci Veysel ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

80. dakikada sol kanattan Ali Dere'nin içeriye çevirdiği topa Roshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

82. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Gökhan'ın rakibini çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci gole izin vermedi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Barış Çiçeksoyu, Tuncay Ercan

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Abdullah Çelik, Wellington, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 82), Erkam Develi (İshak Karaoğul dk. 72), İbrahim Akdağ, Odise Roshi, Halil Can Ayan (Eduart Rroca dk. 64), Ezeh (Ali Akman dk. 72), Fernandes (Enes Yılmaz dk. 82)

Yedekler: Aykut Özer, Hakan Bilgiç, Edson Andre Sitore, Ousmane Diaby, Mehmet Efe Çakmak

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Serikspor: Veysel Sapan, Caner Cavlun, Cengiz Demir, Montes, Mehmet Demirözü, Skvortsov, Nwachukwu (Şeref Özcan dk. 72), Selim Dilli (Burak Asan dk. 86), Nalepa, Topalli (Raymond Adeola dk. 86), Sadygov (Gökhan Altıparmak dk. 62)

Yedekler: Baha Karakaya, Sertan Taşqın, Mücahit İbrahimoğlu, Kasım Alperen Köşker, Emre Nefiz, Anıl Koç

Teknik Direktör: Branimir Petrovic

Sarı kartlar: Selim Dilli, Skvortsov, Montes, Nalepa (Serikspor), Wellington (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Keçiörengücü ve Serikspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika

Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

21:58
Galatasaray sahasında takıldı RAMS Park’ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
SON DAKİKA: Keçiörengücü ve Serikspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
