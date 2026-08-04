Keçiörengücü Yunus Bahadır'ı Kadrosuna Kattı
Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki sağ bek Yunus Bahadır ile anlaşma sağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Yunus Bahadır'ı transfer etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Yunus Bahadır ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yunus'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kariyerine Belçika temsilcisi Genk'in altyapısında başlayan 23 yaşındaki sağ bek,??????? Alanyaspor ve İstanbulspor'da da forma giydi.
Kaynak: AA
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