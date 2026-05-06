Keçiörengücü Zor Maçı Kazandı

06.05.2026 03:10
Yalçın Koşukavak, Manisa FK'yi 2-1 yenerek play-off hattında kalmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Manisa FK'yi 2-1 mağlup eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu geçen karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, kritik bir maça çıktıklarını belirterek, oyunu erken koparma şansını değerlendiremediklerini ifade etti.

Mücadeleyi baştan sona kontrol ettiklerini dile getiren Koşukavak, "Maçı kolay kazanabilecekken zorlaştırdık. İlk yarıda penaltıyı gole çevirip skoru 2-0 yapsaydık oyun orada bitebilirdi. Yediğimiz golle birlikte özellikle ligin son haftalarına girilirken oyuncular üzerindeki psikolojik baskıyı kırmak kolay olmadı." dedi.

Rakibin gördüğü kırmızı kartların oyunun dinamiğini değiştirdiğini vurgulayan Koşukavak, şunları kaydetti:

"Rakibin 10 kişi kalması her zaman avantaj gibi görünür ama oyun psikolojisini farklı bir noktaya taşıyor. Rakip tamamen savunmaya çekiliyor, alan bırakmıyor ve hücum etmek zorlaşıyor. Buna rağmen zora soktuğumuz maçı 2-1 kazanmayı bildik. Oyuncularımı yürekten kutluyorum."

Göreve geldiklerinde takımın alt sıralarda yer aldığını hatırlatan Koşukavak, sezonun son haftasında play-off hattında bulunmanın önemli olduğunu belirterek, "Hiçbir şeyi başarmış değiliz. Önümüzde Ümraniyespor deplasmanı var. Kazandığımız takdirde play-off içinde olacağız. Tüm konsantrasyonumuz o maçta." ifadelerini kullandı.

Manisa cephesi

Manisa FK'nin teknik sorumlusu Abidin Çakmaki ise Ankara Keçiörengücü'nü tebrik ettiğini belirterek, "Rakibimizi kutluyoruz. Hakemlerle ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok, takdir haklarını rakipten yana kullandılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

