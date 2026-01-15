Kayserili sporcu, Masa Tenisi Millî Takımı\'na çağrıldı

16-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Minik-Küçük Milli Takım Gelişim Kampı'na Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden Kemal Kashoush davet edildi.

Ankara'da düzenlenecek Masa Tenisi Minik-Küçük Milli Takım Gelişim Kampı'na çağrılan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden Kemal Kashoush bugün Kayseri'den ayrılacak. Milli takıma davet edilen sporcuyu tebrik eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcu ve milli takım antrenörü Ufuk Uçmak'a başarılar dileyerek, başarılarının devamını temenni etti. - KAYSERİ