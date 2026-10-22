Kemal Kayhan, Sungurlu Belediyespor'da play-off ve Avrupa kupalarını hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kemal Kayhan, Sungurlu Belediyespor'da play-off ve Avrupa kupalarını hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kariyerinde şampiyonluklar yaşayan 43 yaşındaki orta oyuncu Kemal Kayhan, SMS Grup Efeler Ligi'ne ilk kez yükselen Sungurlu Belediyespor'da öncelikle ligde kalıcılığı hedefliyor. Kayhan, play-off'u zorlayıp takımı Avrupa kupalarına taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'de voleybol liglerinde farklı takımlarla şampiyonluklar yaşayan orta oyuncu Kemal Kayhan, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki yeni takımı Sungurlu Belediyespor'u öncelikle ligde kalıcı hale getirmeyi, ardından Avrupa kupalarına katılmasını sağlamayı hedefliyor.

Voleybol kariyerine 2001'de Çankaya Belediyesi Anka Spor Kulübünde başlayan 43 yaşındaki Kemal, Fenerbahçe, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi Türk voleybolunun önemli kulüplerinde forma giydi.

Kariyerinde şampiyonluklar yaşayan Kemal, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2026-2027 sezonunda ilk kez bu lige yükselen Sungurlu Belediyespor'a transfer oldu.

Kemal Kayhan, AA muhabirine, ilk kez Efeler Ligi'ne yükselen Sungurlu Belediyespor'un iyi bir takım kurduğunu, kendisine transfer teklifi geldiğinde mutlu olduğunu söyledi.

Sungurlu Belediyespor'un hem tesis hem de takım anlamında önemli yatırım yaptığını belirten Kemal, "Kulüp olarak gerçekten çok güzel şeylerle karşılaştık. Salon anlamında çok güzel bir yatırım yapılmış. Oyuncu bazında güzel transferler yapıldı ve geçen sene Efeler Ligi'ne yükselmeyi başardılar. Arkadaşlarımızla geçen seneki başarıyı devam ettirip ligde öncelikle kalıcılığı sağlamak amacındayız. Umarım ilk hedefimizi gerçekleştiririz." dedi.

"Play-off'u zorlayabilecek bir takımız"

Bu sezon takımların iyi kadrolar kurduğunu ve ligin çekişmeli geçeceğini dile getiren Kemal, şöyle devam etti:

"Kendi açımdan bu sporu yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Sungurlu Belediyesinden bana böyle bir teklif gelince mutlu oldum ve bunu değerlendirmek istedim. Çünkü yapılan transferler de iyi transferler. Play-off'u zorlayabilecek bir takımız. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak, ondan sonra Sungurlu Belediyesi ile bir ilki yaşatıp play-off'a kalmak. Avrupa kupalarını zorlamak gibi bir hedefimiz de var. Çok sert takımlar var. İyi bir lig, zorlu bir lig var. Öncelik, takımı kalıcı olarak Efeler Ligi'nde tutmak. Ondan sonraki hedef, play-off'u zorlayıp yapabiliyorsak Avrupa kupalarına takımı götürmek."

Ligdeki en tecrübeli oyunculardan biri olan Kemal Kayhan, "Tabii ki bu iş bir yerde bitecek. Sahada olmayı çok seviyorum. Bir sporcu olarak sahada olup, bilgi ve birikimlerimizi, tecrübelerimizi yeni nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kemal KayhanKayhanSporSMSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto İşte nedeni
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
11:36
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
11:33
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
10:17
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı
Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:18:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kemal Kayhan, Sungurlu Belediyespor'da play-off ve Avrupa kupalarını hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei