Kemer Belediye Başkanı Jimnastik Kursiyerlerine Hediye Verdi - Son Dakika
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Spor

Kemer Belediye Başkanı Jimnastik Kursiyerlerine Hediye Verdi

Kemer Belediye Başkanı Jimnastik Kursiyerlerine Hediye Verdi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi'ndeki jimnastik kursuna giden kursiyerlere tişört ve atlama ipi hediye etti.

22.03.2024 13:05  Güncelleme: 13:08
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi'ndeki jimnastik kursuna giden kursiyerlere tişört ve atlama ipi hediye etti.

Kemer Halk Eğitim Merkezi Jimnastik Öğretmeni Ayşe Dağdelen Pilis tarafından Göynük Merkez Eyüp Sultan Camisi'nde 50 çocuğa jimnastik kursu veriliyor. Jimnastik kursu alan çocukları ziyaret eden Başkan Topaloğlu ve meclis üyesi Semih Top, çocuklara tişört ve atlama ipi hediye etti.

Başkan Topaloğlu'na, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Semih Top eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kemer Belediye Başkanı Jimnastik Kursiyerlerine Hediye Verdi - Son Dakika

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