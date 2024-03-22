Kemer Belediye Başkanı Jimnastik Kursiyerlerine Hediye Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nden Engellilere ve Sporculara Özel Hidroterapi Hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Buca Semt Polikliniği içerisinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon-Hidroterapi Birimi, engelliler, yaşlılar ve sporcular için su altı tedavilerinin de yapıldığı iki hidroterapi havuzu, muayene odaları, egzersiz ve rehabilitasyon salonu, masaj üniteleri ile hizmet veriyor.