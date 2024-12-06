Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Genç Futbolcularla Moral Yemeğinde Bir Araya Geldi

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi altyapı futbol takımları sporcuları ve yönetim kurulu üyeleri için yemek organizasyonu düzenledi.

Antalya'nın Kemen ilçesinde bir otelde düzenlenen moral yemeğine, Başkan Topaloğlu'nun yanı sıra Kemer Belediye Meclis Üyeleri, teknik direktörler Melih Bildiş, Tayfun Yaz ve İskender Gökcan, U12, U14 ve U16 futbolcuları katıldı. Başkan Topaloğlu ve meclis üyeleri, futbolcuları ve kulüp yönetimini otelin kapısında karşılayarak selamlaştı. Yemek sırasında geleceğin futbolcularıyla sohbet eden Başkan Topaloğlu, kendilerini ağırlayan otel yönetimine ise teşekkür etti.

Başkan Topaloğlu, yemek programı sonrası yaptığı açıklamada, genç futbolcularla yemekte bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bugün 75 sporcumuzu ağırladık. Çocuklarımızın ücretsiz olarak futbol eğitimi almalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızı disiplinli ve ahlaklı şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Atatürk, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" dedi. Hocalarımız da çocuklarımızı, vatanını, milletini ve bayrağını seven bir gençlik olarak yetiştiriyorlar. Kendilerine ve çocuklarımızın ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Gençlerimize şans vereceğiz"

Kulüp Başkanı Ayhan Süel ise organizasyon için Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür ettiğini ifade ederek, "Başkanımızın, lige başladığımız andan itibaren bize verdiği destekle çocuklarımızı eğitmeye devam ediyoruz. Çocuklarımız kendi liglerinde başarılı bir şekilde devam ediyor. Ocak ayından itibaren yeni yaş gruplarında liglere devam edeceğiz. Aynı zamanda bu liglerle beraber 2. Amatör Küme'de gençlerimize de şans vereceğiz. Başkanımız bu konuda da bizi destekliyor. Kemer'de ben futbol oynayamadım, şans bulamadım veya futbol oynamak için takım bulamıyorum diyen bütün gençlerimizi 2. Amatör Küme'de kuracağımız takıma davet ediyoruz. Amatör kümede de gençlerimizin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Spora olan desteğimiz artarak devam edecek." - ANTALYA