Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı 6. İller Arası Kick Boks Ligi\'nde 5 madalya kazandı

Kemer Belediyesi Kick Boks takımı, Denizli'de düzenlenen 6. İller Arası Kick Boks Ligi 1. Etap müsabakalarından 5 madalya ile döndü.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yapılan organizasyona 9 sporcu ile katılan Volkan Kaplan yönetimindeki Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, 3 birincilik, 2 ikincilik elde etti.
Müsabakalarda, büyük kadınlar 70 kiloda Betül Coşkun, genç erkek 51 kiloda Galip Akif, yıldız erkek 47 kiloda Tuğberk Budak birinci olurken, genç erkek 60 kiloda Fatih Şimşek ve minik erkek 47 kiloda Armanç Rodi Şeker ikinci oldu.
Müsabakalarda, Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı sporcuları Buğra Gürcan, Emir Saz, Rüzgar Yalın ve Solin Şeker de sergilediği performansla alkış topladı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz" dedi.
Kick boks branşında Kemer Belediyesi Kick Boks Takımının başarıdan başarıya koştuğunun altını çizen Başkan Topaloğlu, son katıldıkları organizasyonda Kemer'e 5 madalya ile dönen sporcuları ve Antrenör Volkan Kaplan'ı tebrik ettiğini söyledi. - ANTALYA
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