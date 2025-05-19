Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, Dünya Kupası\'ndan Dört Madalya ile Döndü

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, Antalya'da 14-18 Mayıs tarihleri arası düzenlenen 10. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'ndan dört madalya ile Kemer'e döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2025 faaliyet programında yer alan ve Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, Volkan Kaplan yönetimindeki Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, büyük erkek, genç erkek ve yıldız erkek kategorilerinde 1 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek, toplamda 4 madalya alma başarısı gösterdi. Antrenör ve sporcu olarak büyük erkekler 86 kilo K-1 style kategorisinde mücadele eden Volkan Kaplan üçüncü oldu. Genç erkekler 91 kilo K-1 style kategorisinde Burak Onur ikinci, genç erkek 51 kilo Low Kick Contact kategorisinde Galip Akif üçüncü, yıldız erkek 47 kilo Kick Light kategorisinde Tuğberk Budak ise üçüncü oldu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Tüm sporcularımızı ve antrenörümüz Volkan Kaplan'ı elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederim. Dünya Kupası'nda aldıkları 4 madalya ile Kemer'e büyük bir gurur yaşattılar. Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini her geçen gün toplamaya devam ediyoruz. Sporcularımıza başarılarının devamını dilerim" dedi. - ANTALYA