Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı'ndan Büyük Başarı - Son Dakika
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Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı'ndan Büyük Başarı

Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı\'ndan Büyük Başarı

Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, Antalya'da düzenlenen Kick Boks İl Turnuvası'ndan toplam 10 madalya ile döndü. Takım, minikler ve yıldızlar kategorilerinde önemli dereceler elde ederek Antalya üçüncüsü oldu.

05.05.2025 16:47  Güncelleme: 16:52
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı, Antalya'da düzenlenen Kick Boks İl Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza attı. Takım, organizasyondan toplam 10 madalya ile döndü.

Antalya Kapalı Spor Salonu'nda 3-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen turnuvaya katılan Volkan Kaplan yönetimindeki Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı; minikler ve yıldızlar kategorilerinde 3 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük kazanarak toplamda 10 madalya elde etti. Takım ayrıca turnuva genelinde topladığı puanlarla Antalya üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Yarışmada Miraç Can Baş, Rumeysa Arzu Yıldırım ve Furkan Özdemir birincilik kürsüsüne çıkarken, Alperen Türk Kömleksiz ve İlkay Kayadelen ikincilik, Rüzgar Yalın, Muhammed Efe Sağır, İlhan Haber, Elif Nur Pelit ve Özlem Kaplan üçüncülük elde etti.

"Kemer'e Büyük Gurur Yaşattılar"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm sporcularımızı ve antrenörümüz Volkan Kaplan'ı gönülden kutluyorum. Aldıkları 10 madalya ile ilçemize büyük bir gurur yaşattılar. Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kemer Belediyesi Kick Boks Takımı'ndan Büyük Başarı - Son Dakika

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