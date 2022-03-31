Kemer'de Gökyüzünden Denize Dağ Bisikleti şöleni - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde 23-24 Nisan tarihleri arasında Enduro Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın 2. ayağı gerçekleştirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda yapılacak ve olan organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Rusya, Almanya, Yunanistan, Azerbaycan'dan yaklaşık 150'ye yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk enduro dağ bisikleti parkuru olan 33 kilometrelik Tahtalı Dağı - Kemer etabında Sky To Sea MTB Enduro bisiklet yarışında sporcular, mitolojide Olympos olarak geçen Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik karlı zirvesinden start alarak, eşsiz güzellikteki sedir ormanları ve yaylalarda yer alan zorlu iniş patikalarını geçerek Kemer Plajında Akdeniz'e ulaşmaya çalışacaklar.

"Türk rivierasında enduro dağ bisikleti heyecanı"

Yarış, dünya üzerinde karlı dağ zirvesinden başlayıp deniz seviyesinde biten tek yarış olması bakımından etkinlik bölgeye ayrı bir değer katıyor.İngiltere, Rusya, Almanya, Yunanistan, Azerbaycan ve Türkiye'den yaklaşık 150'ye yakın sporcunun katılacağı etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra artık spor ve bisiklet turizmiyle de adından söz ettirdiğini söyledi.

Kemer Belediyesi olarak bisiklet turizmine büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Topaloğlu, "Kemer'in muhteşem coğrafi yapısı ve son dönem bisiklet turizmine yönelik tanıtım çalışmalarımız ile bölgemizde her yıl uluslararası bisiklet şampiyonalarına ev sahipliği yapıyoruz. İlçemizde alternatif turizmi daha da geliştiriyoruz. Bölgemizin kış turizmini canlanması bakımından spor turizmi aktiviteleri büyük önem taşıyor. Buna yönelik çalışmalarımız devam edecek. Şampiyonaya katılacak olan tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA