Kemer\'de Zafer Kupası: 12 Madalya

13.04.2026 00:28
Türk sporcular, 28. Uluslararası Zafer Kupası'nda 12 madalya kazandı. Turnuva 14 Nisan'da sona erecek.

Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayan 28. Uluslararası Zafer Kupası 17 Yaş Altı Güreş Turnuvası'nda Türk sporcular ilk gün 3'ü altın, 1'i gümüş, 8'i bronz olmak üzere 12 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göynük Atatürk Spor Salonu'nda serbest stilde 9 ülkeden, grekoromende 10 ülkeden ve kadınlarda 5 ülkeden 600 sporcunun yer aldığı organizasyonda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

İlk gün maçları sonunda serbest stil, kadınlar ve grekoromende dörder sıklette madalya kazanan sporcular şunlar:

Serbest stil

45 kilo:

1- Amir Nasirdinovich (Kırgızistan)

2- Marko Kvasniuk (Ukrayna)

3- Aryn Zhanat (Kazakistan)

3- Radoslav Velikov (Bulgaristan)

51 kilo:

1- İbrahim Hasanov (Azerbaycan)

2- Ahmet Zhanatkhan (Kazakistan)

3- Giorgi Narimanidze (Gürcistan)

3- Muhammed Gölha (Türkiye)

60 kilo:

1- Mykyta Kuzmenko (Ukrayna)

2- Davit Mdzevashvili (Gürcistan)

3- Ivan Jaksık (Slovakya)

3- Mardan Orynbassar (Kazakistan)

71 kilo:

1- Adilet Rysbay (Kazakistan)

2- Ali Mustafa (Türkiye)

3- Osman Kaplan (Türkiye)

3- Fırat Bozca (Türkiye)

Kadınlar

40 kilo:

1- Şirin Aşkara (Türkiye)

2- Iliyas Aiaru (Kazakistan)

3- Sebahat Işıkçı (Türkiye)

3- Havin Selçuk (Türkiye)

46 kilo:

1- Inzhu Bakkozha (Kazakistan)

2- Umut Maksatbekova (Kırgızistan)

3- Alina Baranova (Rusya)

3- Tuğçe Naz Ucuz (Türkiye)

53 kilo:

1- Mariia Zhytovoz (Macaristan)

2- Arailym Kopzhassar (Kazakistan)

3- Aidemi Asangazieva (Kırgızistan)

3- Aiana Duyshonkulova (Kırgızistan)

61 kilo:

1- Özdenur Özmez (Türkiye)

2- Aruzhan Bakytnur (Kazakistan)

3- Zea Balazs (Macaristan)

3- Culmiraim Abdykerimova (Kırgızistan)

Grekoromen

45 kilo:

1- Ömer Arslan (Türkiye)

2- Arsen Asankulov (Kırgızistan)

3- Akzhol Kerimkulov (Kırgızistan)

3- Yerassyl Talgat (Kazakistan)

51 kilo:

1- Kuanyshbek Zhangazhol (Kazakistan)

2- Hüseyin Şahruz Mustafazade (Azerbaycan)

3- Şahin Gurbanov (Azerbaycan)

3- Abzal Askar (Kazakistan)

60 kilo:

1- Nurali Askar (Kazakistan)

2- Siymyk Gulchoroievich Askarov (Kırgızistan)

3- Furkan Öden (Türkiye)

3- Didar Makhanbetov (Kazakistan)

71 kilo:

1- Ali Sabuhi Mammadov (Azerbaycan)

2- Jonathan Matzky (Almanya)

3- Gökdeniz Alperoğlu (Türkiye)

3- Mahmut Badalov (Kazakistan)

Turnuva, 14 Nisan Salı günü sona erecek.

Kaynak: AA

