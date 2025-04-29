Kemerli Pehlivan Kemal Berke Kaya, Güreş Festivali\'nde 3. Oldu

Kemer Belediye pehlivanı Kemal Berke Kaya, Kumluca'da düzenlenen 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleşen geleneksel yağlı pehlivan güreşlerinde küçük orta büyük boyda üçüncü oldu.

Kumluca Atatürk Stadı'nda düzenlenen güreşlerde bin 160 sporcu kıran kırana mücadele etti. 67 başpehlivanın da aralarında bulunduğu 14 farklı kategoride heyecan dolu anların yaşandığı güreşlerde, Kemer Belediye Güreşçisi Kemal Berke Kaya, mücadele ettiği küçük orta büyük boyda üçüncü olarak Kemer'e gurur yaşattı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi pehlivanı Kaya'yı elde ettiği başarısından dolayı tebrik ettiğini belirterek, başarılarının devamını dilediğini söyledi. - ANTALYA