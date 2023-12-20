Kenan Babaoğlu, Paralimpik Okçuluk Milli Takımı\'na girdi

Antalya'da düzenlenen 2024 Paralimpik Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması'nda altın madalya alan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü okçularından Kenan Babaoğlu, Paralimpik Okçuluk Milli Takımı'na girmeyi başardı.

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü okçularından Kenan Babaoğlu, Antalya'da düzenlenen 2024 Paralimpik Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışmasında Makaralı Yay Açık Kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. Babaoğlu, bu başarısı ile Paralimpik Okçuluk Milli Takımına girmeyi başardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sporcuyu ve antrenörü Furkan Dernekli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ