Kenan Karaman: "Maalesef galip gelemedik" - Son Dakika
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Kenan Karaman: "Maalesef galip gelemedik"

21.05.2022 21:58

- Kenan Karaman: "Maalesef galip gelemedik" Beşiktaş'ın Konyaspor maçında beraberlik golünü atan Kenan Karaman, maçın ardından konuştu.

- Kenan Karaman: "Maalesef galip gelemedik"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Konyaspor maçında beraberlik golünü atan Kenan Karaman, maçın ardından konuştu. Kenan üzgün olduklarını belirterek "Maalesef galip gelemedik" dedi.

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta takımın tek golünü atan Kenan Karaman, maçın ardından konuştu. Kazanmak istediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Karaman, "Kazanmak istedik ama maalesef kazanamadık. İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza daha güzel bir Beşiktaş izletiriz. Güzel bir kamp dönemi geçirip sezona iyi hazırlanacağız. Yeni sezonda kendimi iyi hazırlayıp son haftalardaki performansımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı.

Kenan Karaman: Maalesef galip gelemedik
Kenan Karaman: Maalesef galip gelemedik
Kenan Karaman: Maalesef galip gelemedik
Kenan Karaman: Maalesef galip gelemedik

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Karaman: 'Maalesef galip gelemedik' - Son Dakika


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