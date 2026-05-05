Kenan Şebin Yeniden Curling Federasyonu Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenan Şebin Yeniden Curling Federasyonu Başkanı

Kenan Şebin Yeniden Curling Federasyonu Başkanı
05.05.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Curling Federasyonu'nun başkanlığına Kenan Şebin, 132 oy alarak yeniden seçildi.

Türkiye Curling Federasyonu başkanlığına yeniden Kenan Şebin seçildi.

Federasyonun 4. olağan genel kurulu, Ankara'daki bir otelde yapıldı. Seçimde, mevcut başkan Kenan Şebin ve Murat Akın yarıştı.

Şebin, kullanılan 220 oyun 132'sini alarak bir kez daha Türkiye Curling Federasyonu başkanı oldu. Akın 87 delegenin oyunu alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

Kenan Şebin başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Zafer Aynalı, Adem Yurdagül, Ensar Şahiner, Yakup Albayrak, Erdoğan Dönmez, Abdülkadir Çintimar, Mehmet Gültekin, Yusuf Sadri Kishalı, Melik Şenol ve Kadir Çakır yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Federasyonun kuruluşundan bu yana başkanlık görevini yürüten Şebin, yaptığı konuşmada, 10 yıllık yönetimi süresince sporcuların elde ettiği başarılar ve icraatlarını anlatarak, "Geldiğimiz 2016 yılında sahada toz altında, kösele ayakkabıyla spor yapan arkadaşlarımızdan güçlü bir ligimizin olduğu bugüne geldik. Yılda yaklaşık 750 müsabaka yapıyoruz. Erzurum'da, Samsun'da, Zonguldak'ta, Ankara'da, Kocaeli'de... Bu ligleri, tesislerimizi yaptıkça tüm Türkiye'ye genişleteceğiz." diye konuştu.

Başkan Şebin, hedeflerinin büyük olduğunu söyleyerek, "Dünya 5'incisi bir Kadın Milli Takımımız var. Bununla gurur duyabilirsiniz. Kadın Milli Takımımızın dünyada yenemediği tek ülke kaldı; o da Kanada. Allah'ın izniyle alttan gelen gençlerimizle bunu da halledip dünyanın en iyi ülkeleri arasına emin adımlarla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İlk günden itibaren olimpiyat hedefi koyduk. Olimpiyatlara katılmak tabii ki önemli ama katıldığımız zaman emin olun ki Türk gençleri o kürsüye çıkacaktır, o yetenektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Şebin Yeniden Curling Federasyonu Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:50:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Kenan Şebin Yeniden Curling Federasyonu Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.