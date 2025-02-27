Kenan Sipahi: Karşıyaka'ya Kırgınlığım Yok - Son Dakika
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Kenan Sipahi: Karşıyaka'ya Kırgınlığım Yok

Kenan Sipahi: Karşıyaka\'ya Kırgınlığım Yok

Bahçeşehir Koleji'nin milli basketbolcusu Kenan Sipahi, Karşıyaka'dan üzülerek ayrıldığını ifade etti.

27.02.2025 10:17
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın milli basketbolcusu Kenan Sipahi, Karşıyaka'dan ayrılık sürecine ilişkin, "Üzülerek, kötü bir şekilde ayrılık oldu. Karşıyaka'ya herhangi bir kırgınlığım hiçbir zaman olamaz. Kendimi her zaman oraya ait hissediyorum" dedi.

Avrupa'nın basketbolda en prestijli ikinci organizasyonu olan BKT EuroCup'ta grubunu lider bitirerek çeyrek finalde mücadele etmeyi garantileyen Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın milli basketbolcusu Kenan Sipahi, takımın hedefleri, bireysel performansı ve Karşıyaka'dan ayrılık sürecine dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Galibiyetler almak istiyoruz"

Sezonun geri kalanında önemli maçlar oynayacaklarını vurgulayan Kenan Sipahi, "Mart ayıyla birlikte çok önemli maçlar geliyor. Maç maç bakmamız gerekiyor. EuroCup'ta çok iyi sonuçlar elde ettik. Bundan sonra da gidebildiğimiz yere kadar önce Türkiye Ligi'nde sonra da EuroCup'ta galibiyetler almak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız" diye konuştu.

"Üzülerek, kötü bir şekilde ayrılık oldu"

Karşıyaka'dan ayrılık sürecine ilişkin konuşan 29 yaşındaki basketbolcu, "Bu üçüncü sezonumdu Karşıyaka'da. Toplam dördüncü sezondu. Başlangıçta kendi açımdan da en iyi hissettiğim sezonlardan biriydi diyebilirim. Sonra da bir ayrılık süreci oldu. Bu ayrılık sürecinde hem mental olarak hem de fiziksel olarak yorulmuştum. Üzülerek, kötü bir şekilde ayrılık oldu. Onu hemen unutmam gerekiyordu. Çünkü buraya geldikten sonra da iki gün sonra maça çıkmıştım. Orayı tamamen kapatıp burada iyi performans sergilemeye çalışmıştım. Umuyorum ki bunun devamı gelir" ifadelerini kullandı.

"Karşıyaka'ya kırgınlığım hiçbir zaman olamaz"

Karşıyaka'ya kırgın ya da kızgın olmadığını, kendini her zaman oraya ait hissettiğini söyleyen Kenan, "Kulübün bulunduğu durum açısından herkes için olması gereken oldu. Çünkü kulübün de ana oyuncularından çıkma fikri vardı. Bize de böyle bir teklif gelince iki tarafla anlaşarak ayrılmıştım. Karşıyaka'ya herhangi bir kırgınlığım hiçbir zaman olamaz. Kendimi her zaman oraya ait hissediyorum" cümlelerine yer verdi.

"Bahçeşehir, milli basketbolcularla başarı sağlamaya çalışıyor"

Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda Türk basketbolcuların fazla olmasının avantaj olduğuna değinen milli oyuncu, "Bahçeşehir'in en baştan beri yapmaya çalıştığı şey buydu. Milli takımda oynayan oyuncuları Bahçeşehir'e getirip, burada başarıyı sağlamaktı. Bence hem Türk basketbolu açısından hem Bahçeşehir açısından çok önemli bir şey. Bizim bu güvene aynı şekilde cevap vermemiz gerekiyor, kulübün iyi sonuçlar alması gerekiyor. İnşallah bunu becerebiliriz, karşılığını vermiş oluruz" şeklinde konuştu.

"İnşallah Avrupa şampiyonasında bayrağımızı en yükseğe taşıma fırsatı yakalarız"

Kenan Sipahi, A Milli Basketbol Takımı'nın katılmayı garantilediği FIBA EuroBasket 2025 için ise şu ifadeleri kullandı:

"Yaz için söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi inşallah tam takım oluruz. Herkes sağlıklı bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gidebilir. Şimdiden bir madalya hedefi koymak bizim için çok iyi bir şey. Çünkü kulüp sezonu biter bitmez bütün her şeyimizle, aklımız ve fiziksel olarak orada olacağız. İnşallah halkımızı utandırmayız, bayrağımızı en yükseğe taşıma fırsatı yakalayıp, bunu gerçekleştiririz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kenan Sipahi: Karşıyaka'ya Kırgınlığım Yok - Son Dakika

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