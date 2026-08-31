Kenan Yıldız Ameliyat Oldu
Juventus, Kenan Yıldız'ın sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi.
Juventus, Kenan Yıldız'ın sol ayak tarak kemiği tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.
İtalyan ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme mesajı paylaştı. Kenan, sol ayak 5. tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı ifade edilirken, yarından itibaren rehabilitasyon programına başlanacağı aktarıldı.
Kaynak: İHA
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