Spor

- Kenan Yıldız: "Çocukluk hayalini yaşıyoruz"

HANNOVER - Milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa şampiyonasında ay-yıldızlı formayı giymenin çocukluk hayali olduğunu ve şimdi de o hayali yaşadığını söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi olan A Milli Futbol Takımı'nda 19 yaşındaki futbolcu Kenan Yıldız, Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kabasındaki kamp merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Umarım bu şekilde devam ederiz"

Avrupa şampiyonalarında 16 yıl sonra gruptan çıkma başarısı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını belirten Kenan, "İlk maçımızın çok önemli olduğunu düşünüyorduk ve kazanabildik. İkinci maç da önemliyi ama elimizden geleni yapmamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Son maçtaki galibiyetle birlikte gruptan çıkmayı başardık. Umarım bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Ben kendimi değil, takımı düşünüyorum"

Kenan Yıldız, son 16 turunda Avusturya ile oynanacak müsabakayı da değerlendirdi. Kenan, "Çok iyi bir takıma karşı mücadele vereceğiz. Eskiden de karşılaştık hazırlık maçında. Grup aşamasında kendilerini gösterdiler. Ben de kendimi değil, takımı düşünüyorum. Takıma en iyi şekilde nasıl yardımcı olacaksam o şekilde performans vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Hocamızın kararları her zaman en iyi kararlardır"

Portekiz maçında kendisinin ve Arda Güler'in oynamaması sebebiyle Montella'nın çok fazla eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine genç futbolcu, "Bu tarz şeylerle alakalı çok fazla düşünmüyorum. O kadroda ben ve Arda yoktuk. Ama hocanın kararlarıydı. Hocamızın kararları her zaman en iyi kararlardır" diye konuştu.

"Çok güzel bir his milli takımda olmak"

Kenan Yıldız, Avrupa şampiyonasında milli takım forması giymenin çocukluk hayali olduğunu dile getirdi. Kenan, "Çok güzel bir his olduğunu düşünüyorum milli takımda, Avrupa şampiyonasında beraber olmanın. Çocukluk hayalini yaşıyoruz. Atmosfer ve yaşadığımız hisler çok güzel. Saha içinde zorlandığımız anlar olduğunu düşünmüyorum. Bazen top kaybı gibi şeyler yaşayabilirsiniz ama onlar bizi etkilemiyor" cümlelerine yer verdi.

"Bu maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Mart ayında Viyana'da oynanan hazırlık maçında milli takımın Avusturya'ya karşı aldığı 6-1'lik mağlubiyetin kendilerini daha da hırslandırdığını aktaran Kenan, "En son gruptan çıktığımızda ben 3 yaşındaydım. Bu şekilde devam etmek ve bu maçı da kazanmak istiyoruz. Böyle bir mağlubiyet yaşadık onlara karşı. Bu bize fazla motivasyon da veriyor. Bu maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Biz futbolumuza konsantreyiz"

19 yaşındaki yıldız futbolcu, kamuoyunda Arda Güler ve kendisinin isminin çok fazla ön planda olduğunun hatırlatılmasının ardından, "Herkesin bizden bahsettiğini biliyoruz ama bizim için çok fark etmiyor. Biz kendi futbolumuza konsantreyiz ve futbolumuz ortaya koymak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Kenan Yıldız, takımın forvetsiz oynadığına yönelik yorumlara katılmadığını ve bu oyun anlayışının Montella'nın taktik kararına bağlı olduğunu belirtti.