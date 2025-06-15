Kenan Yıldız\'dan 5 yıllık imza

Damien Comolli'yi getiren Juventus, dış transferde olduğu kadar iç transferde de hareket bir dönem yaşıyor. Bu doğrultuda milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KENAN YILDIZ'DAN 5 YILLIK İMZA

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, 10 numaralı formayı giyen Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. İtalyan devinin FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Kenan Yıldız'a imza attıracağı belirtildi. 20 yaşındaki yıldız oyuncunun 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza atacağı ve yeni maaşının da 3-4 milyon euro seviyelerinde olacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla geride kalan sezonda 48 maça çıkan Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Adı Premier Lig takımlarıyla anılan milli ismin piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.