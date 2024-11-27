Kenan Yıldız'dan Golden Boy Web Ödülü

Spor

Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen ""Golden Boy Web" ödülünü kazandı.

Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla belirlenen "Golden Boy Web" ödülüne layık görüldü.

Tuttosport'un 2003 yılından bu yana sezonun en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verdiği "Golden Boy" ödülünü ise Barcelona forması giyen 17 yaşındaki İspanyol oyuncu Lamine Yamal aldı.