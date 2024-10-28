Kenan Yıldız'dan Görkemli Dönüş

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 2 gol attığı maçta Inter ile deplasmanda 4-4 berabere kaldı.

Serie A'da 9. haftanın en önemli maçında Inter sahasında Juventus'u konuk etti.

Inter, ilk yarıyı Piotr Zielinski (2) ve Henrikh Mkhitaryan'ın golleriyle 3-2 önde tamamladı. Juventus'un ilk yarıdaki golleri ise Dusan Vlahovic ve Timothy Weah'tan geldi. Inter, 53. dakikada Denzel Dumfries'in golüyle 4-2 öne geçti.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Weah'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Kenan Yıldız, maça damga vurdu. Kenan, 71. dakikada attığı golle önce farkı 1'e indirdi, 82. dakikada ise Juventus'a 1 puanı getiren golü attı ve karşılaşma 4-4 sona erdi.

Serie A'da bu sezon ilk gollerini atan 19 yaşındaki milli futbolcu, takımına 1 puanı kazandırdı.

Inter puanını 18'e çıkararak haftayı 2'inci, Juventus ise 17'ye yükselterek 3'üncü sırada kapattı.