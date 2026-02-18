Kenan Yıldız\'ın telefon duvar kağıdını görenler \'\'Helal olsun\'\' diyor

Galatasaray– Juventus karşılaşmasının ardından stadyumdan ayrılan milli futbolcu Kenan Yıldız, bu kez saha performansıyla değil, telefonundaki detayla gündeme geldi.
Stadyum çıkışında görüntülenen Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdında Kabe fotoğrafının yer aldığı görüldü. Ekranda ayrıca Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nden bir ayetin bulunduğu da dikkat çekti.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.
