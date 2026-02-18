Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor

Haberin Videosunu İzleyin
Kenan Yıldız\'ın telefon duvar kağıdını görenler \'\'Helal olsun\'\' diyor
18.02.2026 17:33  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kenan Yıldız\'ın telefon duvar kağıdını görenler \'\'Helal olsun\'\' diyor
Haber Videosu

Galatasaray–Juventus maçı sonrası stadyumdan ayrılan Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdında Kabe fotoğrafı ve Bakara Suresi'nden bir ayetin yer aldığı görüldü.

Galatasaray– Juventus karşılaşmasının ardından stadyumdan ayrılan milli futbolcu Kenan Yıldız, bu kez saha performansıyla değil, telefonundaki detayla gündeme geldi.

KABE FOTOĞRAFI VE BAKARA SURESİ AYETİ

Stadyum çıkışında görüntülenen Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdında Kabe fotoğrafının yer aldığı görüldü. Ekranda ayrıca Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nden bir ayetin bulunduğu da dikkat çekti.

Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

Kenan Yıldız, Galatasaray, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Resul_aski Nihat Resul_aski Nihat:
    Helal olsun musluman evlada osmnli torunu bizdensin 68 6 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Abi Osman’ı yerle bir oldu ezdiler koskoca devleti, sen hala onun kudretinde sanıyorsun kendini. Delirdiniz mi? 6 29
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    müslüman evladı okay de. Osmanlı torunu nasil olacak. Osmanlı padişahları hanımları hep gayri müslim di. ve Osmanlı bir hanedanlık. 9 22
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    öve öve bitiremedikleri kenan nerdeyse topa dokunamadı 7 42 Yanıtla
  • Adem Balaban Adem Balaban:
    52gk konu top oynamak la alakalı olduguu düşünerek yazdıysan yalnış okumuşsun kardeş… 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:01:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.