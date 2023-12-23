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Kenan Yıldız, Juventus'un galibiyet golünü attı - Son Dakika
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Kenan Yıldız, Juventus'un galibiyet golünü attı

Juventus'un Frosinone ile oynadığı maçta Kenan Yıldız, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve ilk gol sevincini yaşadı. Juventus müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Kenan Yıldız, Juventus\'un galibiyet golünü attı
23.12.2023 - 16:47,
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Juventus'ta bu sezon ilk kez 11'de oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız, maçın 20. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk golünü kaydetti. Juventus müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Serie A'nın 17. haftasında Stadio Benito Stirpe'de Frosinone ile mücadele eden Juventus, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız da maça 11'de başladı. Bu sezon ilk kez ligde 11'de oynama fırsatı bulan 18 yaşındaki futbolcu, performansıyla dikkat çekti. Yıldız, mücadelenin 20. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve böylelikle kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

55 dakika sahada kalan 18 yaşındaki futbolcu, yerini Sırp oyuncu Dusan Vlahovic'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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