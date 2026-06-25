Kenan Yıldız, Özür Diledi

Milli futbolcu Kenan Yıldız, iki maçta aldıkları sonuçlardan dolayı özür dileyerek, üzüntüsünü ifade etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında yarın TSİ 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde milli futbolcu Kenan Yıldız, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takım içinde başarısız olmalarının nedenlerini konuştuklarını söyleyen Yıldız, "'Futbol böyle bir şeydir' diyoruz. İyi de oynasanız, kötü de oynasanız sonuç değişmeyebilir. İyi takımlarla karşılaştık ama kaybetmiş olmamız üzücü. Umarım gururlu bitireceğimiz bir üçüncü maç oynarız. Kariyerim açısından futbol sadece milli takımdan ibaret değil, başka maçlar ve turnuvalar da var. Elimden geldiğinde pek çok turnuvada boy göstereceğim" diye konuştu.

"Türk halkından özür diliyorum"

Bu sonuçlardan dolayı üzüntülü olduğunu ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, "Ülkemiz bizi destekledi. Bize destek veren tüm taraftarlardan, Türk halkından özür diliyorum. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda herkesi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kez başaramadık. Son maçta iyi bir sonuca imza atarak buradan gururlu ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Turnuva öncesinde sakatlığından dolayı zorlandığını aktaran milli futbolcu, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Son maçta hem takımım hem de ülkem için elimden gelenin en iyisini yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li taraftarların maça yoğun ilgi göstereceğinin hatırlatılması üzerine Kenan Yıldız, "Yarın tribünlerin kalabalığından bahsettiniz, bunu Galatasaray'dan da hatırlıyorum. Böyle büyük taraftarlara hazırlıklıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

"İki maçta da elimizden gelenin iyisini yaptık"

Turnuvada kendilerinden beklentilerin yüksek olduğunu ama erken elendiklerini belirten Yıldız, "Çok kötü bir şekilde elenmedik. İstatistiklerin birçok alanında ilk sıradayız. En fazla şut sayısı ve birçok açıdan birinci sıradayız. İki maçta da elimizden gelenin iyisini yaptık. Futbolda ne yazık ki istatistikler kazanmıyor. Netice itibarıyla rakipler gol attı, biz atamadık" açıklamasında bulundu.

ABD'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Kadroları çok iyi. Birlikte oynadığım arkadaşlarım da var. Değişiklikler yapacaklardır. Futboldur bu. Biz de kendimizi ona göre ayarlayacağız" şeklinde konuştu.

"Su molaları o kadar kötü değil"

Turnuvada ilk defa uygulanan su molalarıyla ilgili soruya Kenan Yıldız, "Su molaları o kadar kötü değil, biraz ara veriyoruz. Bunu çok iyi yönetmemiz lazım. Her maç farklı yerde oynuyoruz. Çok sıcakta oynuyorsanız biraz serinlemek için iyi olabiliyor" diye cevap verdi.

Milli futbolcu Can Uzun ile kardeş gibi olduklarını aktaran 21 yaşındaki futbolcu, "Can'ı çok severim. Kararlar her zaman teknik direktöründür. Ben de onun oynamasını isterim. Bununla ilgili yorum yapamam" ifadelerini kullandı.

Baskının futbolda olduğunu ifade eden Yıldız, "10 yaşındayken her zaman turnuva oynamak gibi hayaller kurarsınız. Futbol, dünyada güzel bir spor. Birçok genç yetenek oluyor. Tabii baskı oluşuyor, futbol böyle. Bunu genç yaşta öğrenmek zorunda kalıyoruz" açıklamasında bulundu.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, son olarak Almanya'nın iyi bir takım olduğunu aktararak, takımdaki arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti. - LOS ANGELES