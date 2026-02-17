Kenan Yıldız, RAMS Park\'ta ayakta alkışlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 5-2'lik skorla kazandı.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE FORMA GİYDİ

İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı. Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı mücadele etti. Milli futbolcu, kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı forma giydi.

OYUNDAN ÇIKARKEN AYAKTA ALKIŞLANDI

Kenan Yıldız, mücadelenin 80. dakikasında yerini Lois Openda'ya bıraktı. Oyundan alınan Kenan Yıldız, bu anlarda sarı-kırmızılı tribünler tarafından ayakta alkışlandı.