Kenan Yıldız\'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalya’da camiye giderken görüntülendi. Genç yıldızın sade tarzı dikkat çekti.

ELİNDE SECCADEYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ın, elinde seccade ile camiye giderken görüntülendiği görüldü. Milli futbolcunun rahat tavırları dikkat çekti.

CÜBBE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Genç yıldızın üzerinde bulunan cübbe de görüntülerde öne çıkan detaylardan biri oldu. Kenan Yıldız’ın sade görüntüsü futbolseverlerin ilgisini çekti.

İTALYA’DA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız, İtalya’da en çok konuşulan genç futbolcular arasında yer alıyor. Milli yıldızın saha dışındaki görüntüleri de ilgiyle takip ediliyor.