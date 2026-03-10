Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

ABD futbolunda büyük yankı uyandıran bahis soruşturması sonuçlandı. MLS yönetimi, kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığı tespit edilen Derrick Jones ve Yaw Yeboah hakkında ömür boyu men cezası verdi.

MLS SORUŞTURMASINDA ÇARPICI DETAYLAR

MLS tarafından yürütülen kapsamlı bahis soruşturmasında iki futbolcunun birçok karşılaşmaya bahis oynadığı tespit edildi. Yapılan incelemede özellikle Columbus Crew ile New York Red Bulls arasında oynanan bir maç dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında Derrick Jones’un söz konusu maçta sarı kart görmesi üzerine bahis oynandığı ve iki futbolcunun bu konuda iş birliği yaptığı belirlendi.

MAÇ SONUÇLARINI ETKİLEDİĞİNE DAİR KANIT BULUNMADI

MLS yönetimi, yapılan detaylı incelemede futbolcuların oynadığı bahislerin maç sonuçlarını doğrudan etkilediğine dair bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Buna rağmen disiplin kuralları gereği ağır bir yaptırım uygulandı.

İKİ FUTBOLCUYA DA ÖMÜR BOYU MEN

Lig yönetimi, Derrick Jones ve Yaw Yeboah’a futboldan ömür boyu men cezası verdi. İki oyuncu 2024 yılında Columbus Crew formasıyla birlikte oynadı.

Jones 2025 sezonunda Columbus Crew’de kalmaya devam ederken 1 Ocak 2026’dan bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor. Yeboah ise Los Angeles FC ile sözleşme imzaladıktan sonra kontratını feshetti ve kariyerine Çin’de devam ediyor.