21 yaşındaki sporcu yaşadığı strese dayanamayıp intihar etti

Kısa süre önce kendisine kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki İsveçli koşucu Emilia Brangefalt, yaşamına son verdi.

SPORA ARA VERDİ

Yetenekli uzun mesafe koşucusu, 2022 Trail World Championships 40km yarışında Chiang Mai'de bronz madalya kazandı ve bu yıl Innsbruck'ta düzenlenen dünya şampiyonasında beşinci oldu, ancak son zamanlarda çok yüksek bir kalp atış hızı teşhisi konmasından sonra spora ara vermek zorunda kaldı.

"BANA ACI VERİYOR"

4 Kasım'da Instagram hesabında paylaştığı bir gönderide Brangefalt, spordan uzak kaldığı için yaşadığı fiziksel ve ruhsal zorluklardan söz eden Brangefalt, "Sadece yürümek bana çok acı veriyor. Hastaneye gittim ve 20'den fazla kan testi/ekg/bisiklet testi yaptım. Hepsi normal çıkmasına rağmen yaşadığım stresten bir türlü kurtulamıyorum" demişti.

İNTİHAR ETTİ

Çarşamba akşamı Brangefalt'ın intihar ettiğini doğrulayan İsveç Atletizm Federasyonu açıklamalarında "Emilia son aylarında hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok kötüydü. En yakınlarından iyi destek aldı, ancak 13 Kasım'da yaşamına son verdi" ifadelerine yer verdi.