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21 yaşındaki sporcu yaşadığı strese dayanamayıp intihar etti - Son Dakika

21 yaşındaki sporcu yaşadığı strese dayanamayıp intihar etti

Kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki İsveçli altet Emilia Brangefalt, yaşadığı strese daha fazla dayanamayıp yaşamına son verdi.

21 yaşındaki sporcu yaşadığı strese dayanamayıp intihar etti
23.11.2023 - 17:05,  Güncelleme: 17:10
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Kısa süre önce kendisine kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki İsveçli koşucu Emilia Brangefalt, yaşamına son verdi.

Kendisine ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki koşucu yaşadığı bunalım sonucu intihar etti

SPORA ARA VERDİ

Yetenekli uzun mesafe koşucusu, 2022 Trail World Championships 40km yarışında Chiang Mai'de bronz madalya kazandı ve bu yıl Innsbruck'ta düzenlenen dünya şampiyonasında beşinci oldu, ancak son zamanlarda çok yüksek bir kalp atış hızı teşhisi konmasından sonra spora ara vermek zorunda kaldı.

Kendisine ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki koşucu yaşadığı bunalım sonucu intihar etti

"BANA ACI VERİYOR"

4 Kasım'da Instagram hesabında paylaştığı bir gönderide Brangefalt, spordan uzak kaldığı için yaşadığı fiziksel ve ruhsal zorluklardan söz eden Brangefalt, "Sadece yürümek bana çok acı veriyor. Hastaneye gittim ve 20'den fazla kan testi/ekg/bisiklet testi yaptım. Hepsi normal çıkmasına rağmen yaşadığım stresten bir türlü kurtulamıyorum" demişti.

Kendisine ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki koşucu yaşadığı bunalım sonucu intihar etti

İNTİHAR ETTİ

Çarşamba akşamı Brangefalt'ın intihar ettiğini doğrulayan İsveç Atletizm Federasyonu açıklamalarında "Emilia son aylarında hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok kötüydü. En yakınlarından iyi destek aldı, ancak 13 Kasım'da yaşamına son verdi" ifadelerine yer verdi.

Kendisine ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki koşucu yaşadığı bunalım sonucu intihar etti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

Atletizm, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 21 yaşındaki sporcu yaşadığı strese dayanamayıp intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 21 yaşındaki sporcu yaşadığı strese dayanamayıp intihar etti - Son Dakika
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