Meksika\'da çeteler arasındaki çatışmalarda 22 kişi öldü

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Meksika'nın Zacatecas eyaletinde çeteler arasında çıkan çatışmalarda son 4 günde 22 kişi öldürüldü.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Fresnillo ve Guadalupe kasabalarında iki çete arasında çatışma çıktı.

Son 4 günde iki çete mensupları arasındaki çatışmalarda taraflardan 22 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalar nedeniyle çok sayıda araç ve iş yeri de ateşe verildi. Çete mensupları kamyonları ateşe vererek bölgedeki otoyolu araç trafiğine kapattı.

Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre, şiddet olayları "El Gordo" lakaplı Sinaloa Karteli liderlerinden birinin öldürülmesi nedeniyle başladı.

Yetkililer, çok sayıda güvenlik görevlisinin çatışma bölgesine sevk edildiğini, kamu güvenliğinin en kısa sürede sağlanacağını ifade etti.