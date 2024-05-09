Trabzon'da dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Trabzon'da dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon\'da dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir hafta önce yaşanan dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir dolmuşun öğrenci servisinin önünü keserek yol kenarına çekmesi ve bir süre sonra servisten inen öğrenciler ile dolmuşçuların kavgası kameralara yansıyor. Olayın ardından 2 dolmuş sürücüsü gözaltına alınarak tutuklandı.

09.05.2024 20:12
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir hafta önce yaşanan dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir dolmuşun öğrenci servisinin önünü keserek yol kenarına çekmesi ve bir süre sonra servisten inen öğrenciler ile dolmuşçuların kavgası kameralara yansıyor.

2 Mayıs günü dolmuşlarda yer bulamamaları nedeniyle üniversiteye gitmek için servis kiralayan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri, dolmuş sürücüleri tarafından darbedilmişti. Servisin önünü kesen dolmuş sürücüleri, servis şoförü ve öğrencilere hakaretler yağdırarak saldırmıştı. Olayın görüntülerinin çıkması üzerine 2 dolmuş sürücüsü gözaltına alınarak tutuklanmıştı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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