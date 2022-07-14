Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı

14.07.2022 16:54

İngiltere'yi karıştıran itiraf cinsel içerik modelinden geldi. Paola Saulino, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen bir futbolcuyla birliktelik yaşadığını ve sonradan sevgilisi olduğunu öğrendiğini itiraf etti. İtalyan model, durumu öğrendikten sonra ismini açıklamadığı ünlü futbolcuyla görüşmeyi sonlandırdığını sözlerine ekledi.

Paola Saulino, Daily Star'a, Chelsea'de forma giyen bir yıldız ile ilişki yaşadığını itiraf etti. Futbolcunun ismi ise gizli tutuldu.

"GÖZLERİNİ BENDEN AYIRMADI"

Ünlü cinsel içerik modeli, yıldız futbolcuyla bir partide tanıştığını belirterek, "Geldi ve hemen kendini bana tanıttı. Gözlerini benden ayırmadı açıkçası. Çok güldük ve birlikte harika zaman geçirdik ve onu çok sevdim. Beni herkesin önünde defalarca öpmeye başladı ve bu hoşuma gitti. Bir arabada cinsel ilişkiye girdik. Sarhoş oldu ve bana numarasını bıraktı" dedi.

Ünlü model Paola, Chelseali yıldız futbolcunun sevgilisini kendisiyle aldattığını itiraf etti

MESAJLAŞMAYA BAŞLADILAR

İtiraflarına devam eden Paola, "Benden sürekli çıplak fotoğraf istiyordu, sürekli bu 'sonuncusu' diyerek bu oyunu oynamaya devam ediyordu. Bir süre ilişkimiz devam etti ancak sonradan sevgilisi olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı. Ünlü model bu olay için yıldız futbolcuyu kınadığını belirtti. Ayrıca başka kadınların bunun gibi bir olay yaşamamasını temenni etti.

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Daily Star, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı - Son Dakika
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